Володин назвал убийство военкора Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя гибель военкора Владлена Татарского, сказал о том, что поддержка западными странами Киева привела в итоге к созданию в Европе террористического государства, которое старается запугать, а также уничтожить тех, кто говорит правду.

«В результате теракта, совершённого преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), много людей пострадало. Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», - написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ.

Володин также заявил, что Украина пытается по-разному «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». По его словам, «кровь погибших и раненых» остается на руках президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца и других лидеров, которые поддерживают украинский режим.

«Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Володин также отметил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила ряд терактов против российских журналистов.