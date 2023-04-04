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НовостиПолитика4 апреля 2023 6:17

Володин назвал убийство военкора Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду

Спикер Госдумы РФ отметил, что переговоры с террористами не ведут
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин назвал убийство военкора Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду

Володин назвал убийство военкора Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя гибель военкора Владлена Татарского, сказал о том, что поддержка западными странами Киева привела в итоге к созданию в Европе террористического государства, которое старается запугать, а также уничтожить тех, кто говорит правду.

«В результате теракта, совершённого преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), много людей пострадало. Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», - написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ.

Володин также заявил, что Украина пытается по-разному «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». По его словам, «кровь погибших и раненых» остается на руках президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца и других лидеров, которые поддерживают украинский режим.

«Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Володин также отметил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила ряд терактов против российских журналистов.