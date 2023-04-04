Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах Фото: REUTERS

При сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек, сообщили в экстренных службах королевства.

По информации Reuters, катастрофа произошла после столкновения поезда со строительным оборудованием. В нем находились по меньшей мере 50 человек. Из них один погиб, еще 30 пассажиров пострадали.

Напомним, 3 февраля недалеко от города Ист-Палестайн, расположенного в американском штате Огайо, сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Более двух десятков цистерн загорелись. Прибывшие пожарные даже не пытались их тушить: слишком токсичен был черный дым, грибом поднявшийся над городом. Подробности здесь на KP.RU.

В начале марта в штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд с химикатами, принадлежащий компании Norfolk Southern. В результате аварии опрокинулись около 20 вагонов. Местных жителей просили не приближаться к месту аварии, а тем, кто находится в радиусе около 300 метров от места инцидента, экстренные службы советовали находиться в укрытиях.