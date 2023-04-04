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НовостиВ мире4 апреля 2023 6:30

Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Еще 30 пассажиров пострадали
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Фото: REUTERS

При сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек, сообщили в экстренных службах королевства.

По информации Reuters, катастрофа произошла после столкновения поезда со строительным оборудованием. В нем находились по меньшей мере 50 человек. Из них один погиб, еще 30 пассажиров пострадали.

Напомним, 3 февраля недалеко от города Ист-Палестайн, расположенного в американском штате Огайо, сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Более двух десятков цистерн загорелись. Прибывшие пожарные даже не пытались их тушить: слишком токсичен был черный дым, грибом поднявшийся над городом. Подробности здесь на KP.RU.

В начале марта в штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд с химикатами, принадлежащий компании Norfolk Southern. В результате аварии опрокинулись около 20 вагонов. Местных жителей просили не приближаться к месту аварии, а тем, кто находится в радиусе около 300 метров от места инцидента, экстренные службы советовали находиться в укрытиях.