Рогов посоветовал Зеленскому забыть о попытке контрнаступления и готовить план «Б» от слова «бежать» Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с советом забыть о возможности успешного контрнаступления, а готовиться к плану «Б», суть которого будет побег из страны.

«Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать"», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации.

Рогов сравнил слова Зеленского с анекдотом про спортсмена и хулигана, который дает первому оплеуху, требуя у того сдаться, а также попросить прощения.

«Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился», - добавил он.

Как заявил член главного совета администрации, мораль данного анекдота заключается в том, что порой люди в своих заявлениях стараются вместить значительно больше содержания, чем то в себя включает. По его словам, так поступает и украинский лидер.

Напомним, ранее ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж допустил, что Зеленский может укрыться в Израиле после того, как Киеву придется признать свое поражение в конфликте.