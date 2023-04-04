В Японии посоветовали Киеву отказаться от претензий на Крым и Донбасс Фото: REUTERS

Власти Украины должны пойти на компромисс с Россией и отказаться от претензий на Крым и Донбасс, поскольку шансы Киева победить на поле боя невелики, считают в Японии.

Как пишет газета Asahi Shimbun, «союзники Киева могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится». В этом случае «отказ Украины от Крыма и Донбасса и признание их российской территорией с проведением новых границ» видится возможным компромиссом для Киева, отмечается в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что экономика Украина разрушена боевыми действиями, в то время как у России еще остались возможности для роста, несмотря на санкции со стороны Запада. Если ничего не изменится, то Украина долго не протянет, предупредило издание.

Напомним, ранее бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Роберт Гренье высказал мнение, что власти США должны прямо заявить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется отказаться от претензий на Крым и Донбасс.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский лидер заявлял об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, формирует бригады, наступательные подразделения и отправляем людей на обучение в другие страны».