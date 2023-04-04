В США уточнили срок исчерпания средств на помощь Украине

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Поддержка Западом украинской стороны была твердая, однако вскоре Соединенные Штаты исчерпают средства на данные цели. Об этом The New York Times заявил американский чиновник.

В статье говорится о том, что дальнейшая поддержка Киева Вашингтоном не гарантируется. По ожиданиям экспертов, бюджет США на военную помощь может закончиться к сентябрю этого года.

Также чиновник назвал последний по счету транш артиллерии и ракет, отправленных Киеву, «последним усилием».

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Они планируют представить новый пакет на сумму в 2,6 миллиарда долларов.

Сайт KP.RU также писал о том, что всего страны НАТО предоставили Украине военную помощь в размере более 65 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.