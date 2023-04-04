В Черногории исключили передачу Украине замороженных российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Передача Украине замороженных в Черногории активов граждан России идет вразрез с конституцией балканской республики, поэтому это исключено, заявил глава комитета по безопасности и обороне черногорского парламента Милан Кнежевич.

«Я исключаю эту возможность. Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам Евросоюза. Этого не произойдет в Черногории», – сказал политик в интервью «Известиям».

По словам парламентария, в настоящее время в стране заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 гражданина России. Сейчас Кнежевич ждет ответа от Конституционного суда Черногории на запрос о законности заморозки этих активов.

Кроме того, политик высказался против санкций в отношении России. Как отметил депутат, он поддерживает территориальный суверенитет Украины, однако из антироссийских мер Черногория потеряла очень много инвестиций и туристов из РФ. В этой связи Подгорице было бы целесообразно занять нейтральную позицию, заявил он.

Напомним, еще в июне прошлого года сообщалось, что Министерство внутренних дел Черногории заморозило 44 объекта недвижимости россиян, включенных в шестой пакет санкций ЕС.