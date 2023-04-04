Путин прибыл прибыл в Тулу 4 апреля 2023 года

Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 апреля прибыл на завод «Тулажелдормаш», который расположен в Туле. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось ранее во вторник, 4 апреля, российский лидер посетит Тулу и «Тулажелдормаш».

Отмечалось, что во время своего рабочего визита глава государства в формате видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета Российской Федерации, в рамках которого будет обсуждать вопросы развития промышленности в условиях экономического давления.

Завод «Тулажелдормаш», куда сегодня, 4 апреля, прибыл российский лидер, входит в перечень системообразующих организаций экономики России. На предприятии разрабатывают транспортные средства, а также оборудование и техника для строительства и ремонта железнодорожных путей.