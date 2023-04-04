Отдых на Черном море на майские праздники подорожал в два-три раза Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители туротрасли предупредили российских туристов о подорожании отдыха на курортах Черного моря в мае этого года.

Как передает РИА Новости, по данным «Интуриста», что самый большой рост цен был зарегистрирован в отелях на побережье Черного моря, за исключением Крыма, где стоимость не изменилась. Туроператор заявил, что проживание на курортах подорожало в среднем в два-три раза.

Отмечается, что самыми популярными турами для экскурсий на майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Чечня, а также Архангельск и Байкал.

«Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды», - заявили эксперты.

В «Алеан» подтвердили увеличение стоимости проживания в прибрежных высокобюджетных отелей на 20%, а в трех- и четырехзвездочных гостиницах - в пределах 7-15%. «Это связано, в первую очередь, со спросом и загруженностью объектов размещения», - отметили специалисты.

Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что туры на Черное море подорожают на 20-30%.