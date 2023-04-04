Игорь Артамонов: «В условиях санкций нам пришлось быстро перестраиваться»

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в совещании по подготовке заседания Президиума Госсовета, где будет обсуждаться поддержка промышленности в условиях санкционного давления.

Главы регионов рассказали о практиках своих субъектов и выступили с предложениями, которые касались господдержки предприятий, кадров для промышленности, развития новых направлений.

«Липецкая область – регион с развитой промышленностью. В условиях санкций нам пришлось быстро перестраиваться и эти сложности мы постарались использовать в качестве новых возможностей для местных производителей, – пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Разумеется, большое значение имеют различные механизмы поддержки и актуальные решения, которые сегодня необходимы для дальнейшего развития отрасли».