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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:58

В России начали испытывать новые колесные боевые машины на платформе «Бумеранг»

Испытания должны завершиться в конце года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Унифицированная боевая платформа `Бумеранг` во время генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Унифицированная боевая платформа `Бумеранг` во время генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России стартовали испытания новых боевых машин, и бронетранспортеров которые были изготовлены на платформе «Бумеранг». Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.

К концу года государственные испытания техники должны закончиться. По итогу мероприятий машины должны получить литеру «О1», с помощью которой можно начать их серийное производство.

Также собеседник агентства уточнил, что в ходе проведения мероприятий БТР и БМП будут проходить ходовые, стрельбовые и прочие испытания.

При этом, разработчики планируют создавать на базе боевой платформы «Бумеранг» различные машины, кроме БМП и БТР.

Напомним, в 2020 году Россия начала экспортировать амфибийную боевую машину «Бумеранг». Тогда ею заинтересовались страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.