Суд запретил СМИ транслировать заседание с участием Трампа Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил запрос нескольких СМИ, которые просили дать разрешения на ведение прямой трансляции заседания по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Об сообщает телеканал CNN.

Тем не менее, сообщается, что Мерчан все же дал разрешение на пяти фотографам быть в зале заседания и делать фото в начале заседания, «пока персонал суда не прикажет им освободить место для присяжных».

Сообщается, и.о. судьи Верховного суда Нью-Йорка принял соответствующие решение после того, как команда юристов экс-главы Белого дома высказалась против оборудования камер в зале суда, заявив, что это создаст «цирковую атмосферу».

Напомним, экс-президента США обвиняют в мошенничестве во время проведения избирательной кампании, в ходе которой политик якобы заплатил «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс. Как писал сайт KP.RU, накануне офис окружного прокурора Манхэттена переквалифицировал все 34 пункта обвинения против бывшего главы Белого дома в уголовные.