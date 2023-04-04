Компания Virgin Orbit британского бизнесмена Брэнсона подала заявление о банкротстве

Организация, занимающаяся запуском спутников, приняла такое решение из-за нехватки финансирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Virgin Orbit, которая занимается запуском малых спутников и принадлежит британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону, приняла решение о своем банкротстве. Об этом проинформировало агентство Reuters.

Как пишет издание, Virgin Orbit подала иск в суд о своем банкротстве после проблем с финансированием. Ранее компания заявила об увольнении около 85% из 750 своих сотрудников.

По мнению главы Virgin Orbit Дэна Харта, банкротство является наилучшим способом завершения «эффективной» продажи компании по максимальной цене. В своей заявке в суд Virgin Orbit указала активы в 243 миллиона долларов и долг в 153,5 миллиона долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года Virgin Orbit отчиталась о том, что первый в истории запуск космических спутников из Великобритании прошел неудачно: ракета-носитель не смогла вывести аппараты на орбиту.

Virgin Orbit была создана в 2017 году и входит в Virgin Group, базируется в Лонг-Бич, штат Калифорния (США). Компания занимается запуском малых спутников. 17 января 2021 года их LauncherOne успешно достигла орбиты и развернула 10 наноспутников.