Акционер Globaltrans планирует продать одну из крупнейших автотранспортных компаний России Фото: Shutterstock

Акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев планирует продать одну из крупнейших автотранспортных компаний России Globaltruck, рассказали источники, знакомые с переговорами.

По информации РБК, основной претендент на приобретение грузоперевозчика – группа «Монополия». При этом ранее предложение о покупке компании получала ITECO, однако сочла его нецелесообразным.

В настоящее время стоимость контрольного пакета акций бизнесмена Елисеева оценивается на Московской бирже 2,589 миллиарда рублей. По словам собеседника издания, предприниматель может получить в результате сделки большую сумму. Сейчас автопарк Globaltruck насчитывает более 1 240 грузовых машин, средняя стоимость одного из них составляет свыше 10 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российский лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свои европейские активы в связи с санкциями.