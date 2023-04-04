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НовостиЭкономика4 апреля 2023 8:10

Акционер Globaltrans планирует продать одну из крупнейших автотранспортных компаний России

РБК: Совладелец автотранспортной компании Globaltruck планирует ее продать
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Акционер Globaltrans планирует продать одну из крупнейших автотранспортных компаний России

Акционер Globaltrans планирует продать одну из крупнейших автотранспортных компаний России

Фото: Shutterstock

Акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев планирует продать одну из крупнейших автотранспортных компаний России Globaltruck, рассказали источники, знакомые с переговорами.

По информации РБК, основной претендент на приобретение грузоперевозчика – группа «Монополия». При этом ранее предложение о покупке компании получала ITECO, однако сочла его нецелесообразным.

В настоящее время стоимость контрольного пакета акций бизнесмена Елисеева оценивается на Московской бирже 2,589 миллиарда рублей. По словам собеседника издания, предприниматель может получить в результате сделки большую сумму. Сейчас автопарк Globaltruck насчитывает более 1 240 грузовых машин, средняя стоимость одного из них составляет свыше 10 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российский лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свои европейские активы в связи с санкциями.