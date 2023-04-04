Курс евро вырос выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года Фото: REUTERS

Курс рубля усилил свое падение по отношению к евро и доллару. Курс европейской валюты во время торгов во вторник, 4 апреля, превысил 87 рублей, что произошло впервые с 15 апреля прошлого года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

По данным на 10.51 мск, курс евро вырос на 1,08 рубля, составив таким образом 87,01 рубля.

Кроме того, растет и курс доллара, а также курс юаня. Американская валюта прибавила 81 копейку и стоит теперь 79,55 рубля, а юань подорожал на 14 копеек, до 11,57 рубля две копейки.

Напомним, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал значительное изменение курса рубля маловероятным, однако обратил внимание на то, такое развитие событий возможно при условии отсутствия новых политических факторов. По его словам, курс доллара должен находиться на уровне около 75 рублей, а евро - около 80 рублей.