На Украине нашли склад с тремя тоннами украденных у военных продуктов

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Склад с тремя тоннами продуктов, украденных у Вооруженных сил Украины, нашли в Днепропетровской области, сообщило во вторник, 4 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

По данным ведомства, на складе сотрудники ГБР обнаружили крупы, макароны, соки, сгущенку, консервированные фрукты и овощи, а также тушенку. Общий вес продуктов составил порядка трех тонн. Часть из обнаруженного уже вернули военным, остальное поступит в воинские части после того, как пройдут необходимые экспертизы.

После обнаружения склада возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Его фигурантами стали главбух логистического центра, три экспедитора, заведующий складом и главный менеджер.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года ГБР Украины разоблачило схему присвоения и распродажи продуктов для ВСУ на сумму свыше 2 миллиардов гривен. Как выяснилось, частная фирма отправляла военным количество продуктов, отличное от указанного в документах, а остаток перепродавала через посредников.