В Германии страховщики возобновили страхование газопровода «Северный поток»

В Германии страховщики из компании Allianz и Munich Re вновь начали страхование газопровода «Северный поток». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии страховщики из компании Allianz и Munich Re вновь начали страхование газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник.

Один из собеседников агентства уточнил, что страховой полис покрывает не только физический ущерб для инфраструктуры, но и проблемы в области экономики, которые возникли из-за остановки деятельности газопровода. Кроме того, с помощью страховки работы по ремонту, необходимые для поставок газа по дну Балтийского моря в Европу, будут идти проще.

Источник издания также отметил, что немецкое правительство не выступало против страхования. Другие собеседники говорили о том, что некоторые акционеры Nord Stream хотят сохранить трубопровод если ситуация с Москвой улучшится. А представители германского истеблишмента считают, что многие не верят в возрождение проекта.

Напомним, 26 сентября 2022 года было зафиксировано одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2».

Сейчас на Западе обсуждают причастны ли Польша и Украина к подрыву «Северных потоков». Издание The Washington Post говорит о том, что правду страны запада не пытаются выяснить.