Эндокринолог Румянцева посоветовала отказаться от мяса людям с больными почками и лишним весом Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Росстата, на одного россиянина в среднем приходится 93,7 кг мяса. Это на 3,2 кг больше, чем в 2019 году. К нарастающему потреблению мясных продуктов эксперты относятся неоднозначно.

К.м.н., врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева перечислила категории людей, кому стоит отказаться от потребления мясной продукции.

Процесс переваривания данной пищи связан с выделением мочевой кислоты. Она выводится почками. Но если данный орган работает со сбоями, то кислота будет накапливаться в суставах и оказывать сильное токсическое действие. Как следствие, может развиться подагра.

- При заболеваниях почем, например, острой или хронической почечной недостаточности, потребление мяса стоит ограничить, - говорит врач «Абзацу».

Людям с избыточной массой тела тоже лучше не увлекаться мясными продуктами. При таком питании будет увеличиваться количество холестерина в крови.

Лучше отдавать предпочтение рыбе и белому мясу.

Тем не менее, полностью исключать мясные продукты нецелесообразно.

- Мясо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые наш организм не синтезирует. Получать их мы можем только из продуктов животного происхождения, - говорит к.м.н., гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Например, омега-6 и омега-9 присутствуют только в природных продуктах.

При выборе мяса врачи советуют учитывать несколько важных параметров. Свинина достаточно хорошо усваивается, потому что имеет мало соединительнотканных волокон, которые не перевариваются, но содержит много жира. А вот индейка, кролик или телятина считаются диетическими сортами. Но если есть аллергия на коровий белок, то телятину лучше исключить.