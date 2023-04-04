Экс-госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео побывал с визитом в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео встречи, отметив также, что ощущает двухпартийную поддержку со стороны Белого дома.

«Такие визиты, встречи - мощный сигнал поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию. Соединенные Штаты рядом с нами и вместе с нами борются за общие цели», - заявил украинский лидер.

Напомним, ранее Помпео заявил, что украинские военные в течение очень долгого времени проходили обучение под руководством инструкторов из Соединенных Штатов. Как писал сайт KP.RU, бывший госсекретарь США призвал американский народ гордиться тем, что американские инструкторы «проделали отличную работу», обучая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).