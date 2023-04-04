Путин рассказал про изменения тарифов ЖКХ в России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В ближайшие полтора года в России не должно быть серьезных изменений тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, заявил президент России Владимир Путин.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», – сказал глава государства в ходе беседы с рабочими на заводе «Тулажелдормаш». Напомним, в России с 1декабря 2022 проиндексировали тарифы ЖКХ. Ранее предполагалось, что тарифы ЖКХ повысят в июле 2023 года. Ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц должен был вырасти в среднем на 324 рубля в среднем, а предельный уровень индексации тарифов не превышать 9%.

Между тем жители России, столкнувшиеся с проблемами оплаты жилищно-коммунальных услуг, могут получить субсидии от государства. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов РФ Ольга Дайнеко.