Путин заявил о продолжении программы переселения из ветхого жилья Фото: REUTERS

Программу переселения из ветхого жилья будут продолжать. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Тулу.

«Нами принято решение, правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года», - заявил российский лидер, уточнив, что программа будет продолжена на следующие пять лет.

Напомним, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в октябре прошлого года привел данные по программам предоставления социального жилья, согласно которым с начала 2022 года построили 33 многоквартирных дома, среди которых 14 многоэтажек. Глава региона заявил о том, что 35 семей в Юрге уже переехали в новостройку из ветхого жилья.