Гендиректор МАГАТЭ Гросси «в ближайшие часы» отправится в Россию

Вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о скором выезде генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию.

Как пишет ТАСС, Таяни во вторник, 3 апреля, на пресс-конференции в Риме проинформировал, что глава МАГАТЭ должен отправиться в РФ «ближайшие часы». Вице-премьер сообщил, что 2 апреля у него состоялся телефонный разговор с Гросси, в ходе которого, в том числе, шла речь о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава МИД Италии считает, что достижение соглашения по безопасности электростанции может стать началом пути к достижению мира на Украине.

В МАГАТЭ, в свою очередь, подтвердили, что Гросси в среду, 5 апреля, приедет в Россию, чтобы обсудить безопасность ЗАЭС.

Как ранее писал сайт KP.RU, Гросси в конце марта во второй раз с начала конфликта на Украине посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В рамках визита с ним прибыли также 10 сотрудников агентства, среди которых три инспектора, которые должны были заменить своих коллег и пробыть на станции два месяца. Также в Энергодар прибыли семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.