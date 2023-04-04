Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Швеции Фото: Shutterstock

Пятеро подозреваемых в подготовке террористического акта были задержаны в Швеции. Об этом во вторник, 4 апреля, заявила Полиция безопасности Швеции (SAPO), которая отметила, что задержанные могут быть связаны с «исламским экстремизмом».

Сообщается, что аресты произошли утром во вторник, 4 апреля, в городах Эскильстуна, Линчёпинг и Стрэнгнэс, которые находятся в центральной Швеции. Отмечается, что все задержанные подозреваются в планировании туристические акты на территории страны.

«Данное дело - одно из многих, с которыми полиция безопасности работала после протестов, направленных против шведского государства в связи с привлекшим всеобщее внимание сожжением Корана в январе, после которого звучат международные призывы к терактам», - заявил заместитель начальника контртеррористического отдела Сусанны Трехёрнинг.

Прокуратура заявила, что решение о заключении задержанных будет принято не позже пятницы, 7 апреля.