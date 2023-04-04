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НовостиПолитика4 апреля 2023 9:54

Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО

Министр отметил, что наращивается военная помощь Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО

Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации украинского конфликта. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что сейчас наращивается военная помощь Киеву и есть планы по поставке более 200 западных танков, а также свыше 400 современных боевых бронированных машин

«США и их союзники наращивают военную помощь Украине … Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта», - заявил глава военного ведомства на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил объем военной помощи Украине от стран альянса, которые, по его словам, предоставили Киеву военную помощь в размере свыше 65 млрд долларов, заявил.