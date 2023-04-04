Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации украинского конфликта. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что сейчас наращивается военная помощь Киеву и есть планы по поставке более 200 западных танков, а также свыше 400 современных боевых бронированных машин

«США и их союзники наращивают военную помощь Украине … Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта», - заявил глава военного ведомства на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил объем военной помощи Украине от стран альянса, которые, по его словам, предоставили Киеву военную помощь в размере свыше 65 млрд долларов, заявил.