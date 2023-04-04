Шойгу заявил, что высокоточные удары России нарушили производство оружия на Украине

Шойгу заявил, что высокоточные удары России нарушили производство оружия и снабжение на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска своими высокоточными ударами смогли нарушить производство некоторых образцов украинских вооружений, а также переброску топлива и боеприпасов на фронт. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — заявил глава российского военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, Шойгу также заявил об усилении антирусского курса у Североатлантического альянса, отметив, что это ведет к эскалации украинского конфликта. Он отметил, что наращивается военная помощь Украина, сообщил о планах по поставке Киеву более 200 западных танков, а также свыше 400 современных боевых бронированных машин.