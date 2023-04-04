Шойгу сообщил о передаче Белоруссии "Искандера", способного использовать ядерные ракеты

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом 4 апреля заявил министра обороны РФ Сергей Шойгу.

По информации министра обороны, белорусские военные получили комплекс, который способен использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

При этом Сергей Шойгу отметил, что с 3 апреля на российском полигоне уже началось обучение расчетов Белоруссии. Военные узнают о порядке применения ракетного комплекса «Искандер» для защиты Союзного государства.

Стоит отметить, что расчеты «Искандер-М» способны нанести высокоточные удары по объектам противника.

Ранее расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» провели тренировку в Калининградской области. Сайт KP.RU публиковал видео работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Его предоставило Минобороны России.