Песков призвал воздержаться от слишком оптимистичных надежд на возобновление поставок газа по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не стоит питать излишне оптимистичные надежды на возобновление поставок газа по газопроводу «Северный поток», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во-первых, он разрушен. Сейчас бы я воздержался от каких-то излишне оптимистических заключений в этой связи. Очень внимательно наблюдаем за ситуацией», – заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как отметил Песков, поставки возобновляются тогда, когда есть не только продавец, но и покупатель.

Напомним, ранее в Германии страховщики из компании Allianz и Munich Re вновь начали страхование газопровода «Северный поток».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва разочарована голосованием в Совбезе ООН по российской резолюции о независимом расследовании подрывов «Северных потоков». По мнению ведомства, резолюция была отклонена из-за излишнего давления стран Запада.