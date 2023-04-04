Путин заявил о кратном росте экспорта сельхозпродукции из России Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия в несколько раз нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился», – сказал глава государства во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Как отметил российский лидер, если раньше РФ закупала только окорочков «чуть ли не 1 400 тонн», то сейчас экспортирует эту и другую продукцию, борясь за рынки сбыта.

Как писал сайт KP.RU, ранее в правительстве России заявляли, что кабинет министров рассмотрит проект указа о расчетах за экспорт российской сельскохозяйственной продукции в национальных валютах.

В случае принятия проекта каждая страна, сотрудничающая с Россией и покупающая у нее сельскохозяйственную продукцию, будет расплачиваться в собственной национальной валюте по индивидуально оговоренным условиям. Для этого будет создан Национальный клиринговый центр, на который могут наложить санкции с Запада, но власти РФ это не беспокоит.

Между тем один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC) покидает российский рынок.