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НовостиПолитика4 апреля 2023 10:50

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Президент призвал к преобразованиям, направленным «на стратегические цели именно суверенного развития страны»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета РФ по развитию промышленности в условиях санкций заявил, что антироссийские санкционные ограничения останутся надолго.

«Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования», - заявил глава государства, отметив, что данные преобразования должны быть направлены «на стратегические цели именно суверенного развития страны».

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада совершили ошибку, когда недооценили способности России адаптироваться к ограничительным мерам, которые российская сторона проявила еще после введения первых санкционных ограничений в 2015 году.