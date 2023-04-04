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НовостиВ мире4 апреля 2023 11:02

Ayd nl k: США хотят вбить клин в отношения Турции и России

Такой сценарий возможен в случае победы оппозиции на выборах в Турции
Марина СЕРГЕЕВА
Вашингтону выгодна победа оппозиции на выборах в Турции, при таком сценарии США намерены вбить клин в отношения России и Турции.

Вашингтону выгодна победа оппозиции на выборах в Турции, при таком сценарии США намерены вбить клин в отношения России и Турции.

Фото: REUTERS

Вашингтону выгодна победа оппозиции на выборах в Турции, при таком сценарии США намерены вбить клин в отношения России и Турции. Такого мнения придерживается издание Ayd nl k.

Как пишет газета, США не может добиться своих целей на Украине, а также теряет влияние на Ближнем Востоке. В связи с этим Вашингтон ищет новые стратегии, которые можно будет применить после выборов в Турции. Если победу одержит оппозиция, то США намерены «вбить клин» между Россией и Турцией, запланировав конфронтацию в Сирии, Центральной Азии, а также на Черном море.

Издание акцентирует внимание на высказываниях оппозиционных кандидатов, которые заявляли, что Турция должна встать на сторону Украины в конфликте. Газета также напоминает про заявления оппозиции о том, что, если она победит на выборах, то напомнит России, что Турция состоит в НАТО.

Напомним, президентские выборы пройдут в Турции 14 мая 2023 года. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган уже официально выдвинут в качестве кандидата от «Республиканского альянса». Его главным оппонентом считается Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» и лидер Народно-республиканской партии.