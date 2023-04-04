Сейм Литвы запретил гражданам России приобретать недвижимость в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Литвы в ходе заседания проголосовал за запрет российским гражданам покупать недвижимость в республике.

Как сообщается, запрет касается не только российских граждан, но также и компаний, которые были созданы или управляемы россиянами. Тем временем данные ограничения не коснутся тех, кто имеет временный или же постоянный вид на жительство в Литве, а также тех, кто унаследовал имущество в республике.

Уточняется, что за данный закон проголосовали 76 депутатов, против высказалось 13 парламентариев, а еще 34 решили воздержаться от голосования.

Напомним, в сентябре прошлого года Литва, а также Эстония, Латвия, и Польша ввели запрет на въезд в страны для россиян. Как писал сайт KP.RU, согласно данному ограничению, во въезде российским гражданам откажут даже при наличии выданных другими странами шенгенских виз.