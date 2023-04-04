МИД: Россия в связи со вступлением Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные меры

Российская Федерация примет ответные меры из-за вступления в НАТО Финляндии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны. Фото: REUTERS

Российская Федерация примет ответные меры из-за вступления в НАТО Финляндии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Так, в связи со вступлением Финляндии в альянс, Россия будет вынуждена ответить мерами военно-технического и иного характера, чтобы купировать угрозы.

При этом в Министерстве отметили, что последствия присоединения не может не отразиться негативно на отношениях Финляндии и России.

«Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран - членов НАТО и при этом утратила свой особый голос в международных делах. Таким решением страна окончательно отвернулась от своей самостоятельности и самоидентичности» - уточнили в МИДе.

Напомним, 4 апреля Финляндия стала членом Североатлантического альянса официально.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что вступление Финляндии в НАТО на исход СВО не повлияет. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО приведет к очередному обострению ситуации.