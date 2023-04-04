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НовостиВ мире4 апреля 2023 11:19

В КГБ Белоруссии заявили о лагерях подготовки боевиков в Польше, Чехии и Прибалтике

Ведомство прогнозирует активизацию террористической деятельности в стране весной 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В КГБ Белоруссии заявили о лагерях подготовки боевиков в Польше, Чехии и Прибалтике

В КГБ Белоруссии заявили о лагерях подготовки боевиков в Польше, Чехии и Прибалтике

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ожидает серьезную эскалацию в регионе. Такое заявление сделал председатель КГБ республики Иван Тертель, заявив, что ведомство фиксирует лагеря для подготовки боевиков в Польше, Чехии и Прибалтике, а также прогнозирует активизацию террористической деятельности в стране весной этого года.

«На территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретные вербовочные пункты, кто этим занимается», - заявил председатель КГБ.

Тертель назвал задачей боевиков добиться свержения властей при помощи вооруженного мятежа, а также совершения терактов, отметив, что следует ждать серьезной эскалации в регионе, а с весны текущего года эти силы собираются активизировать террористическую активность на территории Белоруссии

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад намерен вторгнуться на территорию республики для ее уничтожения. По его словам, западные страны делают боевиков из беглых белорусов.