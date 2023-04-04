МИД Финляндии приостановил работу консульства в Петрозаводске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа филиала Генерального консульства Финляндии в Петрозаводске временно приостановлена, сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, функционирующего при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Временное закрытие офиса означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления», – сказано на сайте ведомства.

Как объяснили в МИД Финляндии, в настоящее время республике не нужен офис в Петрозаводске из-за значительного сокращения основных его задач. При необходимости офис может быть вновь открыт, отметили в министерстве. В ведомстве заверили, что решение о закрытии петрозаводского филиала не повлияет на деятельность российских диппредставительств в Финляндии.

Напомним, в декабре прошлого года в соцсетях разошелся видеоролик, на котором группа неизвестных со скрытыми за масками лицами атакует посольство Финляндии в Москве. Неизвестные подбежали к ограде и накидали за забор кувалды. Первые подобные акции состоялись еще в ноябре, когда дипмиссию забрасывали камнями и сворачивали камеры наблюдения на здании.