Пользователи Twitter призвали Жозефа Борреля уйти в отставку после слов о наказании России

В Twitter пользователи негативно высказались о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Фото: REUTERS

В Twitter пользователи негативно высказались о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Многих возмутило то, что политик заявил о продолжении навязывания высоких цен России, пока она не прекратит украинский конфликт.

Так, один из пользователей предложил главе дипломатии уволиться или переехать в Киев, отметив, что тот работает на украинское правительство больше, чем на самих европейцев.

Его же поддержал другой пользователь и отметил, что Боррель будет поддерживать украинскую сторону до тех пор, пока его не заменит альтернативный политик.

Еще один комментатор отметил, что Евросоюз оказался втянут в конфликт руками США. Он же выдвинул предположение, что в случае угрозы ядерной войны, первой целью станет ЕС и обратился с требованием прекратить разжигать конфликт.

Совсем недавно Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ «шутку», что момент начала председательства РФ в Совете Безопасности ООН «подходит для Дня дурака».

Также Глава Евродипломатии заявлял, что ЕС ответит санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси. Стоит отметить, что 4 апреля Беларусь получила от России ракетный комплекс «Искандер», который способен использовать ядерное оружие.