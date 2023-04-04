В офисе Зеленского усомнились в праве России председательствовать в Совбезе ООН

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: REUTERS

Россия не может председательствовать в Совете безопасности ООН и иметь право вето, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«РФ не может ни председательствовать в СБ ООН, ни иметь право вето. Это государство даже де-юре не приобрело членство в организации», – заявил он в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в МИД Украины призвали исключить Россию из ООН. В ведомстве заявили, что российская сторона заняла место постоянного члена Совбеза ООН «в обход Устава организации».

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нет никакой необходимости реагировать на призывы Украины исключить РФ ООН. Дипломат в связи с этим напомнила известную пословицу, отметив, что «это тот самый случай, когда собака лает, караван идет».

Между тем Кремль пообещал насыщенное председательство России в Совбезе ООН. Как отметил Дмитрий Песков, РФ будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членов СБ.