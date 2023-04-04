Подозреваемая в убийстве военкора Татарского рассказала, от кого и как получила взорвавшуюся статуэтку, фото: ГУ МВД

Предполагаемая исполнительница убийства военкора Владлена Татарского, Дарья Трепова, утверждала на допросе, что получила статуэтку с взрывным устройством якобы в Москве, от таксиста. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, Трепова действительно регулярно посещала мероприятия с участием Татарского. На этот раз она принесла на встречу бюст, внутрь которого была заложена бомба. Как утверждает издание, на допросе девушка заявила, что статуэтку получила в Москве. Упаковку с бюстом передал ей якобы таксист.

Предварительно, причиной взрыва стала сим-карта, вшитая в бюст. Через неё удалённо была активирована взрывчатка.

Напомним, вечером 2 апреля на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, произошёл взрыв, убивший военкора Владлена Татарского. Пострадали около 30 человек.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге. При этом следствие считает: Дарья не могла не знать, на что она шла. Она несколько месяцев готовилась к убийству.

Следственный комитет расследует дело по статье "теракт".