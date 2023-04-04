Дамбу водохранилища прорвало из-за обильных снегопадов в Краматорске Фото: REUTERS

Прорыв дамбы одного из водохранилищ произошел в городе Краматорске, который расположен подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил мэр города Александр Гончаренко, уточнив, что выброс воды увеличился.

«Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся уменьшить поток», - написал градоначальник в социальных сетях, уточнив, что это все произошло из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город в марте текущего года.

Как сообщают местные СМИ, в соседних поселках уже подтоплены дома, а из некоторых поселков люди были вынуждены эвакуироваться.

Напомним, в марте этого года постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил о доставке химического оружия в зону боевых действий на Украине. По его словам, есть данные о доставке химикатов западными странами в Краматорск, на завод им. Куйбышева.