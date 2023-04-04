Военный эксперт Дандыкин заявил о скором завершении «многомесячной эпопеи» в Артёмовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска уже заняли большую часть Артёмовска (85 %), и в ближайшем будущем обязательно дожмут ВСУ, если будут как следует защищать свои фланги. Такое мнение высказал военный аналитик Василий Дандыкин, в беседе с «Известиями».

Дандыкин напомнил, что сейчас ВСУ закрепились в западном районе города, и по сути - блокированы от возможности получать полноценные подкрепления и снабжение. Эта ситуация рано или поздно приведёт к победе российской армии, однако самое главное - это защита флангов, чтобы украинские боевики не попытались прорвать линию окружения извне, чтобы открыть коридор для снабжения группировке, остающейся в городе.

При этом эксперт указывает на то, что даже с защитой флангов бой будет не простым. Украинская артиллерия работает по наводке американцев, и бьёт достаточно точно, чтобы создавать большие проблемы. При этом, для максимально эффективного захвата западных кварталов Артёмовска, необходимо взять под контроль местную железнодорожную станцию, но пока что этого не случилось.

Тем не менее, Дандыкин уверен, что российские войска одержат верх в Артёмовске, и многомесячная эпопея завершится победой ВС РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВС РФ уже вплотную подошли к ключевому объекту - железнодорожной станции Артёмовска.