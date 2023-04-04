Минфин РФ поддержал увеличение штрафа за езду без ОСАГО

Сейчас за езду без страховки водитель платит 800 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов России одобряет увеличение штрафа за вождение автомобиля без полиса ОСАГО. Замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что его можно повысить с 800 рублей до пяти тысяч рублей.

Чиновник во вторник, 4 апреля, выступил в Совете Федерации, напомнив, что ситуация вокруг штрафов по ОСАГО обсуждалась неоднократно. По его словам, министерство поддерживает повышение размера такого штрафа. Сейчас за езду без страховки водитель платит 800 рублей. По мнению Моисеева, размер штрафа можно увеличить до пяти тысяч рублей.

В то же время чиновник считает, что если за отсутствие ОСАГО штрафовать каждый раз, когда автомобилист попадает под камеру, а не раз в год, как это происходит сейчас, то размер штрафа можно не поднимать.

Как ранее писал сайт KP.RU, Российский союз автостраховщиков совместно с МВД разработал систему, которая сможет выявлять автомобили без ОСАГО на дорогах и штрафовать их владельцев. Но для ее внедрения необходимо проработать правовые и организационные вопросы.