СК России предъявил обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге

СК России потребовал арестовать Дарью Трепову по делу о теракте против военкора Татарского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России потребовал арестовать Дарью Трепову, обвиняемую в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой… Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в Telegram-канале информцентра СК России.

Как полагает следствие, в воскресенье, 2 апреля, Трепова принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой и передала ее военкору Татарскому. При взрыве журналист погиб, кроме того, еще 30 человек получили различные ранения. СК считает, что девушка выполняла указания кураторов с Украины.

В настоящее время ей предъявлены обвинения по п. «б» ч.3 ст.205, ч.4 ст.222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»). Как передает пресс-служба московских судов общей юрисдикции, следствие просит арестовать Трепову до 2 июня этого года.

Напомним, вечером 2 апреля на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлена Татарский. Пострадали около 30 человек.

Тем временем Трепова рассказала, от кого и как получила взорвавшуюся статуэтку.