Глава МИД Финляндии Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Документ передадут представителям правительства США, после чего Финляндия станет членом НАТО официально.

Одновременно представители Турции передали документы о ратификации членства Финляндии в альянсе госсекретарю США Энтони Блинкену. Хаависто назвал момент подписания документов «историческим».

Также во вторник, 4 апреля, состоится официальная церемония приема Финляндии в НАТО. Она пройдет в Брюсселе, где в этот же день стартует двухдневная встреча глав министерств иностранных дел стран альянса. Помимо Пекки Хаависто от Финляндии в церемонии примут участие президент республики Саули Ниинисти и министр обороны Антти Кайкконен.

Ранее генсек НАТО Столтенберг подтвердил присоединение Финляндии к альянсу. Республика станет его 31-м членом.