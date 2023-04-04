Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг Forbes самых богатых бизнесменов России

Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сооснователь международной компании по производству удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes.

Как сообщается на сайте журнала, за год состояние Мельниченко увеличилось более чем в два раза – до 25,2 миллиарда долларов. Этому способствовал повышение стоимости активов «Еврохима» на фоне общего роста российского сектора производства удобрений. В 2022 году бизнесмен занимал в рейтинге самых богатых россиян девятое место.

На втором месте в списке богатейших российских предпринимателей разместился президент «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов. Прошлогодний лидер рейтинга – владелец Новолипецкого сталелитейного комбината Владимир Лисин – переместился на третье место с 22,1 миллиарда долларов.

В списке самых богатых людей мира по версии Forbes оказались 110 россиян с совокупным состоянием в 505 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты. Впервые его возглавил француз Бернар Арно, владелец группы LVMH (Louis Vuitton -Moеt Hennessy) и свекор русской супермодели Натальи Водяновой.