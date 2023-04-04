Госдума одобрила вхождение в состав миротворцев всех военнослужащих РФ

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, разрешающий всем военнослужащим стать миротворцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект закона, согласно которому все военнослужащие России после прохождения специальной подготовки смогут принять участие в миротворческой деятельности, одобрен в первом чтении. Соответствующее решение приняли депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании во вторник, 4 апреля.

Поправки, предложенные правительством России, вносятся в федеральный закон, который регламентирует порядок предоставления РФ военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановления международного мира.

Изменения направлены на расширение возможностей России по привлечению военнослужащих к миротворческой деятельности. Сейчас ей могут заниматься только те, кто служит по контракту.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, закрепляющий статус добровольцев, приравняв его к статусу тех, кто служит по контракту. Россиянин, изъявивший желание стать добровольцем, может заключить соответствующий контракт. Военнослужащих в состав добровольческих формирований также может направить министерство обороны РФ.