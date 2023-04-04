Медведев об оппозиции Кремля: с террористами не договариваются, их истребляют Фото: ТАСС/ Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Политик отметил причастность оппозиции к произошедшему. Медведев призвал истреблять террористов и подчеркнул, что договариваться с ними нельзя.

— Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели «честь и совесть эпохи», — написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что оппозиция не только открыто желает поражения и прекращения существования России, но и убивает безоружных сограждан. Он отметил, что виновные не останутся безнаказанными, хоть и организаторы преступлений пока что продолжают жить на свободе.

При этом исполнители терактов жалуются, что их использовали. На это зампред Совбеза ответил, что даже если это и так, им еще повезло остаться в живых, так как им отводилась роль «расходного материала».

— С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы, — подытожил Медведев.

Ранее сообщалось, что обвиняемую в питерском теракте Дарью Трепову просят арестовать на 2 месяца. В НАК заявили, что спланированное украинскими спецслужбами преступление было реализовано с помощью агентуры ФБК* Навального.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом