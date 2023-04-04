В «Википедии» отреагировали на предложение главы СПЧ Фадеева закрыть ресурс Фото: REUTERS

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа.Ru», который поддерживает российскую версию «Википедии», Станислав Козловский в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на предложение главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева закрыть онлайн-энциклопедии из-за фактических искажений.

Козловский отметил, что при блокировке «Википедии» на русском языке, российские граждане продолжат читать эту онлайн-энциклопедию, однако возможность ее редактировать будут иметь только из-за рубежа.

«Заблокировать может в любой момент государство. Но, скажем так, читать его буду все равно, а редактировать уже не смогут из России. Соответственно, «Википедию» на русском языке будут редактировать люди не из России», - заявил он.

Кроме того, Козловский отметил, что данный ресурс создается «коллективным трудом» интернет-пользователей, а факты представлены нейтрально и со ссылкой на «авторитетный источник». По его словам, ошибки действительно присутствуют, но «постоянно исправляются».

Как сообщал телеканал «360», Фадеев заявил, что «Википедия» имеет множество политических и исторических искажений, призвав закрыть эту интернет-энциклопедию следует.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы СПЧ. Как писал RT, представитель Кремля заявил о необходимости прежде всего создать аналог подобно энциклопедии с проверенной информацией.