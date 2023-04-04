Погибшего при теракте военкора Владлена Татарского похоронят на Троекуровском кладбище, фото: кадр из видео

Военный корреспондент Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, будет похоронен на Троекуровском кладбище, в Москве. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на друзей военкора, знакомый с пожеланиями близких Фомина.

Дату похорон же сообщил агентству РИА Новости друг погибшего военкора, музыкант Аким Апачев. Он заявил, что хоронить Фомина будут в субботу, 8 апреля. Точное время похорон пока не известно.

Напомним, Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля, во время теракта в Санкт-Петербурге. Девушка по имени Дарья Трепова, представившаяся Настей, принесла на мероприятие бюст, в который была заложена взрывчатка. Военкор погиб, около 30 человек пострадали. Трепову задержали на следующий день.

Ранее KP.RU сообщил о том, кем был, и чем известен военный корреспондент Владлен Татарский.

Также напомним о том, что на Троекуровском кладбище был похоронен и фотожурналист Андрей Стенин. Корреспонденты «Комсомолки», вместе с коллегами из Lifenews, обнаружили его сожжённый Renault Logan на Донбассе, вместе с останками журналиста, ещё в 2014 году. Прощание с ним прошло в Москве, а спустя два года военные корреспонденты, все вместе, установили на месте его захоронения поминальный крест.