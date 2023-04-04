Названы основные направления для путешествий россиян летом 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом этого года российские туристы собираются посетить Санкт-Петербург, Москву и Адлер. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на аналитиков разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса туроператора.

Согласно данным эксперта, пик туристической активности должен прийтись с конца мая по сентябрь. Многие опрошенные заявили о своих планах намерены совершить поездку, не используя при этом основной отпуск. Так, 48% респондентов планируют такое путешествие в город или регион, соседний с местом проживания, а еще 21% - в дальний регион или город.

Как заявила руководитель пресс-службы туроператора Елена Шелехова, по анализам бронирования отелей на лето 2023 года, были сделаны выводы, что большинство россиян собираются посетить Санкт-Петербург, на который приходится 19,3% заказов.

«На второй строчке расположилась Москва с долей 16,5%, на третьей - Адлер 9,4%», - заявила она, уточнив, что в пятерку также вошли Сочи и Эсто-Садок.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с RT сообщил о преимуществах раннего бронирования туристических путевок в преддверии летнего сезона, отметив, что при поздних продажах, если число мест ограничено, бронирование не будет гарантировать посещение.

Life.ru собрал подборку мест в России, в которых должен побывать каждый. Среди прочего были названы гора Большой Богдо в Астраханской области, озеро Джека Лондона в Магаданской области, а также замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарской Республике.