Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байдену нужно пройти обследование у психиатра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор порекомендовал действующему президенту Джо Байдену пройти психиатрическое обследование, и предрёк скорый и сильный упадок Америки по вине главы государства. Об этом сообщает издание The American Conservative.

По словам Макгрегора, любому американскому президенту или политику, который стремится развязать полномасштабный военный конфликт с Россией, необходимо провериться у психиатра как минимум.

Действия Байдена, который упорно поддерживает бесчисленными денежными вливаниями и тяжёлым вооружением проигрывающий киевский режим, приведут финансовую систему и само положение США в катастрофический упадок, пишет полковник.

«Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике сейчас, <….> они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты, которая тратит деньги на опасную прокси-войну против России», — заявляет Макгрегор.

Помимо экономических проблем, экс-советник Пентагона указал и на слабую армию США, что проявилось в ситуации на границе с Мексикой. Американские военные оказались дряхлы и слабо подготовлены, в то время как власти продолжают игнорировать внутренние проблемы, и занимаются Украиной.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на границе Мексики и США произошёл мощный взрыв. Сейчас в Мексике происходит серьёзный внутренний конфликт с наркокартелями, который угрожает США куда больше, чем ситуация на Украине.