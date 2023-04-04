Детский омбудсмен Львова-Белова: решение о возвращении детей-сирот на родину будут принимать главы новых регионов Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

Решение о возвращении детей-сирот на родину после окончания украинского конфликта будут принимать главы новых регионов России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ответ на вопрос журналистов, планируют ли это сделать.

Омбудсмен отметила, что у каждого ребенка есть законные представители. У тех, кто воспитывается в семьях, это родители — они и принимают решения, связанные с перемещением своих детей.

— Про детей, которые воспитывались в социальных учреждениях, решения будут принимать главы наших новых республик. Поэтому, если это решение будет принято, то, конечно, они вернутся в свои учреждения, — пояснила Львова-Белова.

Ранее детский омбудсмен рассказала, почему дети с новых территорий были перемещены в 14 регионов России. Мария Львова-Белова пояснила, что их перевезли по просьбе глав ДНР и ЛНР.