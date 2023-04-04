Специалист по кибербезопасности Ульянов заявил об угрозе искусственного интеллекта для общества Фото: REUTERS

Специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с Lenta.ru заявил об угрозе искусственного интеллекта для общества.

Одной из главных опасностей эксперт назвал то, что нейросети становятся способными генерировать все более качественный контент, в том числе речь может идти о новостных сообщениях, научных работах. По его словам, на этом фоне растет риск распространения фейковой информации.

«Опасения о том, что ИИ выйдет из-под контроля и начнет совершать деструктивные действия беспочвенны, потому что у него должны быть полномочия и возможности подобного рода, так что ограничения в этом вопросе должны касаться разработчиков», - заявил он, отметив, что сейчас нейросети способны использоваться для создания разных текстов, научных статей, а также новостей

Ульянов заявил, что, чем больше контента генерирует искусственный интеллект, тем будет сложнее понять, была ли данная информация создана человеком.

Ранее стало известно, что бельгиец покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом. Как писал RT, в ходе общения виртуальный собеседник не препятствовал каким-либо суицидальным мыслям человека, который считал, что экологическая катастрофа неизбежна.